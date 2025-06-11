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İstanbul Aydos'ta kayıplara karıştı! Şaban Aksoy her yerde aranıyor

11.06.2025 - 17:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Aydos'ta kayıplara karıştı! Şaban Aksoy her yerde aranıyor

Pendik'te dün akşam saatlerinde aracını park ettikten sonra ormanda giden ve burada kaybolan Şaban Aksoy'u (49) arama çalışmalarına ikinci gününde de devam etti. Arama çalışmalarına Pendik Belediyesi ile çevre ilçe belediyelerinden gelen arama kurtarma ekipleri de katıldı.

10 Haziran Salı gününden beri yakınlarının haber alamadığı Şaban Aksoy (49) 34 LD 0515 plakalı aracıyla Velibaba Mahallesi Dağ Çileği Sokağa aracını park etti. Ardından ormana giden Aksoy'un telefonunun aracın içerisinde olduğunun görülmesi üzerine, Aydos Ormanı'nda arama çalışması başlatıldı.

Çalışmaya itfaiye, AFAD, UMKE ve acil sağlık ekipleri katıldı. Arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine çalışmalara dün gece geç saatlerde ara verildi. Gün içerisinde Aksoy’dan haber alınamayınca arama çalışmalarına bugün öğleden sonra tekrar başlandı. Arama çalışmalarına Pendik Belediyesi ile çevredeki ilçe belediyelerinin arama kurtarma ekipleri de katıldı. Ekipler hassas burunlu iz takip köpekleriyle ormanda detaylı arama yaptı. Şaban Aksoy’u arama çalışmaları sürüyor.

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