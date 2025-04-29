İşsizlik 20 yılın en düşük seviyesinde! Yüzde 7,9'a geriledi

TÜİK, Mart 2025 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki aya göre 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5, kadınlarda yüzde 10,6 kaydedildi. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya göre 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 49,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9, kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti. İş gücü, bir önceki aya göre 325 bin kişi artarak 35 milyon 404 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 53,4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,6 iken, kadınlarda yüzde 35,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 15,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 11, kadınlarda ise yüzde 22,6 kaydedildi.

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HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,7 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 43,7 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 28,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,9, işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 20,1 olarak gerçekleşti.

2005'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

İşsizlik verileri Ocak 2005'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı, son 20 yılda ilk kez 8'in altını görmüş oldu.

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