İsrail savaş kabinesi feshedildi ne demek? Savaş kabinesi nedir, ne işe yarar, İsrail savaş kabinesi neden feshedildi?

İsrail savaş kabinesi feshedildi ne demek? Reuters haber ajansının İsrailli bir yetkiliye dayandırarak verdiği habere göre Netanyahu, 7 Ekim saldırılarının başlamasıyla kurulan altı üyeli savaş kabinesini feshetti. Peki, Savaş kabinesi nedir, ne işe yarar, İsrail savaş kabinesi neden feshedildi?

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ NEDİR, NE İŞE YARAR, GÖREVİ NE?

İsrail'in daha büyük güvenlik kabinesinin bir parçası olan üç üyeli kabine, İsrail Savunma Kuvvetlerinin (IDF) Hamas'a yönelik askeri saldırılarının ardındaki kilit karar mekanizmasıydı.

Savaş kabinesi, İsrail’de savaşın yönetilmesi ve sürecin değerlendirilmesi için kurulan bir üst kuruldur. 7 Ekim itibariyle başlayan saldırılar sonrasında savaş kabinesi kuruldu. Ancak savaşa yönelik tüm dünyada ciddi tepkilerin gelmesinin ardından ise istifa kararları da alınmaya başlandı. Kabine üyeleri, durumdan rahatsızlık duyarak istifa etti.

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ FESHEDİLDİ NE DEMEK?

İsrail Savaş Kabinesi için açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Savaş Kabinesi’ni feshettiği bildirildi. Bu bildiri, kabinenin dağıtıldığını, görevinin sona erdirildiği anlamına geliyor.

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