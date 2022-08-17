İsrail ile yeni dönem! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail'le karşılıklı büyükelçilerin atanması konusunda çalışma başlatıldığına ilişkin daha önce açıklama yapıldığını belirterek, "Bu çalışmalar neticesinde İsrail'den de olumlu bir adım geldi. Biz de Türkiye olarak İsrail'e, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında Bakan Çavuşoğlu, ikili ve bölgesel konuların görüşüldüğünü belirterek, Kulubayev ile Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 5'inci toplantısını gerçekleştirdiklerini, Kırgızistan'da yapılacak 6'ncı zirvede nelerin gündeme getirileceğini değerlendirdiklerini açıkladı. Kültür, eğitim, sağlık alanlarında iş birliğinin daha da ilerletilmesi gerektiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Eğitim alanında, Manas üniversitemiz var. Çok gözde bir üniversite oldu. Başta FETÖ olmak üzere terörle mücadelenin önemini bir kez daha gündeme getirdik. FETÖ okullarının Kırgızistan için tehdit olduğunu, bir kardeş olarak hatırlattık. FETÖ, bulunduğu ülkeler için de bir tehdit. Biz kardeş Kırgızistan için tehdit olmasını istemiyoruz. Bölgesel konuları da değerlendirdik. Önümüzdeki süreçte de birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.

'MESAJLARIMIZIN BÜYÜKELÇİ SEVİYESİNDE İLETİLMESİ ÖNEMLİ'

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşme sürecine ilişkin soru üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"Yeni hükümet göreve geldikten ve Herzog seçildikten sonra diyalog süreci başlamıştı. Herzog'un Türkiye ziyareti, daha sonra benim İsrail ziyaretim, Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Ankara ziyaretiyle süreç devam etti. Havacılık alanında bir iş birliği anlaşması imzaladık. Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı gerçekleşecek eylülde. Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımların içinde, karşılıklı büyükelçileri tekrar atamak da vardı. Bu salonda Lapid ile gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında da 'Büyükelçilerin atanması konusunda çalışma başlattık' diye bir açıklama yapmıştık. Bu çalışmalar neticesinde İsrail'den de olumlu bir adım geldi. Biz de Türkiye olarak İsrail'e, Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte atayacağımız büyükelçiler konusunda, isimleri de diğer atayacağımız büyükelçiler listesini de Cumhurbaşkanı'mıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak. İkili ilişkilerin geliştirilmesi konusu da önemlidir. Diğer taraftan söylediğimiz gibi Filistin, Kudüs ve Gazze'nin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu konuda mesajlarımızın doğrudan büyükelçi seviyesinde de Tel Aviv'de iletilmesi de önemli. Sonuçta hayırlı olsun."

KULUBAYEV: FETÖ KONUSUNDA HASSAS OLDUĞUNUZU ANLIYORUZ

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kulubayev ise Türk devletleri içinde ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğine dikkat çekerek, "Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kırgızistan'a bekliyoruz. İki ülke arasında ticaret, yatırım, kültür bağlantısı en üst seviyede. Avrupa'dan gelen ürünler Rusya koridoru kapalı olduğu için Türkiye üzerinden gelmekte. Bizim ihracat, ithalat işlemimiz daha hızlı çalışıyor. İki ülke arasındaki insani yardım en yüksek seviyede. Manas Üniversitesi'nde bizim Kırgız öğrencilere çok güzel eğitim veriliyor. FETÖ ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. FETÖ konusunda hassas olduğunuzu anlıyoruz, güvenlik teşkilatımız bu konuda sıkı çalışıyor" diye konuştu.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, İsrail'in Ankara'ya büyükelçi ataması yapacağı belirtilerek, "Başbakan Yair Lapid ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin ardından İsrail ve Türkiye, yeniden büyükelçi ve başkonsolos ataması yapıyor" denildi.