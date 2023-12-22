İsrail bombaların üstüne adını yazdı! ABD başkan aday adayı Cenk Uygur: ürkü öyle kolay kolay korkutamazlar

ABD Başkan Adayı Cenk Uygur şu ifadeleri kullandı: İsrail hakkında doğru şeyleri söylüyorum, buna dayanamıyorlar. ABD'de alışmışlar, bir tek İsrail'i tutan insanlar var. O yüzden benim gibi insanlar suçlayınca benim üstüme gelmeye başladılar. ABD'nin 2/3'ü yeter artık diyor. O yüzden tek benim demem korkmuyorlar. Bu insanların benim dediklerimi desteklemesinden korkuyorlar.

'TÜRKÜ ÖYLE KOLAY KOLAY KORKUTAMAZLAR'

Bu Gazze çok küçük bir yer. Burada Amerika'da Las Vegas gibi çok küçük bir yer. O yere 29 bin tane bomba attılar. ABD'nin Irak savaşında bir şehrin içinde o kadar fazla bomba atmadı, çünkü fazla olur diye. Bunların bir hedefleri de yok. Öylesine atıyorlar. Yeter artık insanlar dayanamıyor buna. Birisinin artık benim gibi kavga çıkartması lazım. İstediğiniz gibi tehdit edin, istediğiniz gibi adımı yazın ama siz beni mi korkutacaksınız. Evet ben ABD Başkan adayıyım ama aynı zamanda Türküm. Türkü öyle kolay kolay korkutamazlar.

Artık ABD medyası bile, batı medyası bile bu çok yanlış bir şey demeye başladı ve bu çok önemli bir gelişme. Joe Biden diyor ki 'aman kural koymam ben İsrail'e' diyor o zaman 'lütfen dikkat edelim' dememize ne gerek var. Bunu söylerken utanması lazım Joe Biden'ın. Kim büyük, kim küçük. Netanyahu benim hayatımdaki en büyük canavarlar arasında.

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'HERKES ABD'Lİ POLİTİKACILARI SATIN ALABİLİYOR'

Amerika'da ne yazık ki, anayasa mahkemeleri rüşvete yasa dışı değil dediler. Buna kampanya katılımı diyorlar. ABD'deki benzin şirketleri, savaş malzemeleri yapan şirketler, hepsi Amerika'daki politikacılara milyon dolarlar veriyorlar. Kiminle dalga geçiyorsunuz ya? Bu nasıl iş. Amerika'dakilerin %76 artık yeter yapmayalım bu savaşı diyorlar ama ABD'deki politikacılar bu paraları siz vermiyorsunuz, onlar veriyor diyorlar. Burada Amerikan sisteminde herkes ABD'li politikacıları satın alabiliyor.

İsrailliler de artık Netanyahu'dan nefret etmeye başladı. Hamas'ın böyle bir saldırı yapacağını bir senedir biliyordu. Ona rağmen bir şey yapmadı.

CENK UYGUR'UN VAATLERİ

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Orta Doğu'da derim ki artık ABD; cesur olacak ve adil olacak. Bir tek İsrail konusunda değil diğer konularda da. Doğruysanız ABD size yardım edecek. Ama değilseniz ABD artık size yardım etmeyecek.