İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi'ye son veda: Zalimler hesabını verecek

Azerbaycan üzerinden getirilen cenaze, Cuma günü sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda törenle karşılandı. Eygi'nin cenazesi öğlen saatlerinde de İzmir Havalimanı'na ulaştırıldı. Eygi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi için her iki havalimanında tören düzenlendi ve dua okundu. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra cenaze, Aydın'ın Didim ilçesine götürüldü.

CENAZE TÖRENİ BAŞLADI

Eygi'nin Didim Devlet Hastanesinden alınan naaşı, Altınkum Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.Bu sırada evde bulunan Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, eşi Pakistan asıllı Hamid Mazhar Ali ve akrabalarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da eşlik etti.Burada dua edilmesinin ardından cenaze, Didim Merkez Camisine götürüldü.

Helallik alınması sonrası evin önünde toplanan vatandaşlar "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, öğle vakti Didim Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılıyor.

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Öte yandan helallik alınması öncesi baba Eygi'yi ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da başsağlığı dileklerini iletti.

"ZALİMLER HESAP VERECEK"

Cenaze töreninde konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

85 milyon bu şehidimize sahip çıktık. Şehit bedenini toprağa tevhid edeceğiz. Allah, en güzel şekilde rızıklarıyla donatmış vaziyettedir. Türkiye olarak olayın vuku bulduğu andan itirabaren oradaki tüm işlemlere dahil olmuş, buradaki bulgularda otopsi raporu ortaya çıkmıştır. Ayşenur kardeşimizin kanı yerde kalmayacaktır, uluslararası tüm davalarda hakkı korunacaktır. Bir şeyin daha altını çizmek isterim. 8 Ekim'den bu yana dünyanın izlediği en büyük vahşeti izliyoruz. Dünya, Gazze'de öldürülenlerin sayısını tutmaktan aciz. Batı Şeria'daki kanunsuz işgale dikkat çekmek isterken Ayşenur şehit edildi. Bu birkaç askerin suçu değildir, bu terör devleti İsrail'in suçudur.

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Biden, kalkıp "Yerdeki kurşun sekerek vurdu" diyerek insanlıktan nasibini almadığını göstermiştir. Zalimler bunun hesabını uluslararası tüm mahkemelerde verecektir. Filistin davası mutlaka zafere ulaşacaktır.

ADLİ TIP ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI

Eygi'nin dün İzmir'e getirilen cenazesi üzerinde İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi incelemesi yapıldı. Otopsi incelemesine yönelik ilk bulgularda Eygi'nin kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi sonucu kafa yaralanması tespit edildi. Ölüm sebebi "kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti" olarak tanımlanan Eygi'nin kafasında ateşli silahtan kaynaklı kurşun giriş yarasının bulunduğu, çıkış yarasının ise olmadığı belirlendi. İlk tespitlerde kafada saptanan milimetrik ebatlı metalik cisimler, balistik açıdan incelenmek üzere örneklendi.

TÜRKİYE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Türk-Amerikan aktivistin öldürülmesi ile ilgili olarak Türkiye tarafından soruşturma başlatıldı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili açıklamasında, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız iç hukuktan kaynaklanan yetkimizi kullanarak soruşturma başlattık" dedi. Tunç, "Uluslararası sistemde de Eygi’nin hakkını korumak için çalışacağız" dedi.

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Ankara, Eygi'nin ölümü ile hazırlanacak soruşturma dosyasının Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde görüşülmesini istiyor. Aynı şekilde Eygi'nin dosyasının Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde İsrail'le ilgili soruşturmaya dahil edilmesi için de girişimlerde bulunulacak.

Bakan Tunç, Güney Afrika’nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı ‘soykırım’ suçlamasıyla açtığı ve Türkiye'nin de müdahil olma başvurusunda bulunduğu davaya da raporun delil olarak sunulacağını kaydetti.

BİDEN "KAZA" DEDİ

Eygi'nin babası Didim'de yaptığı açıklamada, Amerika'nın da Türkiye gibi soruşturma başlatmasını istedi. ABD yönetiminden ise Eygi'nin vurulması ile ilgili farklı tonda açıklamalar gelmişti. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Eygi’nin öldürülmesinin “meşrulaştırılamayacağını” söylemişti.

Blinken, İsrail’e Batı Şeria’daki operasyonlarındaki angajman kurallarında “kökten değişiklik” yapma çağrısında da bulundu. Ancak ABD Başkanı Joe Biden, Eygi’nin ölümü için “kaza” ifadesini kullandı.BBlinken’dan sonra medyaya konuşan Biden “Muhtemelen kaza gibi görünüyor. Kurşun yerden sekmiş ve kaza ile vurulmuş” değerlendirmesini yaptı.

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BM'DEN SORUŞTMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM), Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili soruşturma çağrısında bulundu. Beyaz Saray da olayla ilgili İsrail hükümetinden soruşturma talep edildiğini açıkladı.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stéphane Dujarric, olaya tepki göstererek, "Koşulların tam olarak araştırılmasını ve sorumluların hesap vermesini istiyoruz" dedi. Dujarric sivil halkın "her zaman korunması gerektiğini" vurguladı.