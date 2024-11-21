Isparta'da görülmemiş hırsızlık! Maske takıp hesabına para attırdı, tekrar soymak için gelince yakalandı

Olay, 14 Kasım'da Isparta’nın Aliköy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S.’nin evine giren yüzü maskeli bir şüpheli, boğazına bıçak dayayarak 70 bin lira değerinde parayı zorla mobil bankacılık yoluyla havale ettirdi.

Gaspçı, olayın ardından kayıplara karıştı. Ancak, aynı şüpheli 18 Kasım’da yeniden C.S.’nin evine gelerek aynı yöntemle gasp yapmaya çalıştı. C.S., şahsı odasına kilitleyerek durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerinden kaçan gaspçı, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla iz takip edilerek tespit edildi. B.K., A.Y. ve M.Y. isimli şüpheliler, saklandıkları adreslerde yapılan operasyonla yakalandı.

İfadeleri alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gasp çetesinin ikinci saldırıyı engelleyen C.S.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.