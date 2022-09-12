GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı
HaberlerGündem Haberleri İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı
ABONE OL

İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı

Adalet Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'ın dilekçesi üzerine Silivri Cezaevi’nin adının 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirilmesi kararını aldı. Silivri Cezaevi'nin tabelası bugün yeni ismi ile değiştirildi.

12.09.2022 - 17:43 |
İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı

Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin isminin değiştirildiğini duyurmuş ve yeni isminin Marmara Cezaevi olduğunu açıklanmıştı. Bugün cezaevine giden ekipler Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü yazan tabelayı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü olarak değiştirdi.

GÜNCEL HABERLER

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı!

İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı!

İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı

İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı