İsmi değişen Silivri Cezaevi'nin yeni tabelası takıldı
Adalet Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Yılmaz'ın dilekçesi üzerine Silivri Cezaevi’nin adının 'Marmara Cezaevi' olarak değiştirilmesi kararını aldı. Silivri Cezaevi'nin tabelası bugün yeni ismi ile değiştirildi.
12.09.2022 - 17:43 |
Adalet Bakanlığı Silivri Cezaevi'nin isminin değiştirildiğini duyurmuş ve yeni isminin Marmara Cezaevi olduğunu açıklanmıştı. Bugün cezaevine giden ekipler Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü yazan tabelayı Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü olarak değiştirdi.