İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı: 35 müfettiş yardımcısı alınacak

T.C. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı, farklı alanlardan mezun olan adaylara yönelik önemli bir kariyer fırsatı sunuyor. Kurum, 12-24 Ekim 2025 tarihleri arasında Ankara'da yapılacak yarışma sınavıyla 35 müfettiş yardımcısı alacak. Bu sınav, hem iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunlarını hem de mühendislik, diş hekimliği ve mimarlık gibi teknik alanlardan mezun olanları kapsıyor. Adaylar, KPSS puanı ve mesleki bilgileriyle değerlendirilecekleri iki aşamalı bir sözlü sınav sürecinden geçecekler.

Sağlık Bakanlığı personel alımı müfettiş yardımcısı sınav bilgileri

Başvuru Koşulları

Genel Şartlar: 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel şartları sağlamak ve adli sicil kaydının olmaması.

Mezuniyet:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi.

Diş Hekimliği Fakültesi.

Bilişim Sistemleri, Yazılım, Genetik ve Biyomühendislik, Elektrik Elektronik, İnşaat, Mekatronik, Yapay Zekâ ve Veri Yönetimi Mühendisliği ile Mimarlık fakültelerinden mezun olmak.

Yaş Sınırı: Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1990 ve sonrası doğumlular).

KPSS Puanı: KPSS'den en az 80 puan almış olmak. İktisadi ve İdari Bilimler/Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları için KPSSP48, diğer bölümler için KPSSP3 puan türü geçerlidir.

Sınava Katılım: 2025 yılı içinde daha önce Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılmamış olmak.

Sağlık Durumu: Yurt genelinde görev yapmaya ve yolculuğa engel bir sağlık sorunu olmaması.

Başvuru Süreci

Başlangıç-Bitiş: 25 Ağustos 2025 - 9 Eylül 2025 (saat 23:59'a kadar).

Başvuru Adresi: e-Devlet (Sağlık Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım) veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr).

Gerekli Belgeler: Diploma veya mezuniyet belgesi, denklik belgesi (yurtdışı veya denkliği kabul edilmiş programlar için). Belgeler sisteme PDF veya JPEG formatında yüklenmelidir.

Sınav Detayları

Kontenjan: Toplam 35 müfettiş yardımcısı alınacaktır. Kontenjanlar, bölüm/fakültelere göre dağıtılmıştır (İktisadi ve İdari Bilimler 10, Elektrik Elektronik Mühendisliği 10, diğer bölümler ise 1-3 kişi).

Sınav Şekli: İki aşamalı sözlü sınav.

Sınav Yeri: Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi, Ankara.

Sınav Tarihi: 12-24 Ekim 2025.

1. Aşama: 12 Ekim 2025. Tüm adayların katılımıyla yazılı cevaplar istenecek.

2. Aşama: 14-24 Ekim 2025. Adaylar, bilgi düzeyi, muhakeme gücü, özgüven ve genel kültür gibi konularda bireysel olarak değerlendirilecek.

Sınav Konuları

İktisadi ve İdari Bilimler/Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları: Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil (İngilizce çeviri).

Diğer Bölümler: Mezun olunan bölümün müfredatına ait alan bilgisi konuları ve Yabancı Dil (İngilizce çeviri).

Değerlendirme ve Sonuçlar

Değerlendirme Puanı: Sınavda başarılı sayılmak için komisyon üyelerinden alınan puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.

Aday Çağrısı: Başvurular arasında en yüksek KPSS puanına sahip olan 140 aday (kontenjanın dört katı) sınava çağrılacaktır.

Sınav Sonuçları: Sonuçlar, Bakanlık ve Başkanlık internet sitelerinde ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecektir.