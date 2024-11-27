İSKİ'nin yanlışlıkla kestiği elektrik kabloları etrafa korku saldı
Sultangazi'de İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması sırasında, iş makinesinin kepçesi yer altındaki ana elektrik hattını kopardı. Zaman zaman patlamalar yaşanan olay sırasında, bölgede uzun süre elektrik kesintisi oldu.
27.11.2024 - 15:40 | | Emin YEŞİL-İSTANBUL, (DHA)
Olay, Cebeci Mahallesi 1.Cebeci Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Caddede İSKİ ekiplerince iş makinesiyle yapılan kazı çalışması sırasında yeraltı elektrik kablosu koptu. Zarar gören elektrik kabloları yanmaya başladı.
Elektrik hattında peş peşe patlamalar yaşandı. Bu sırada yaşanan patlamalar paniğe neden oldu. Bölgede elektrik kesintisi yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine enerji dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin kopan kalolarla ilgili yürüttüğü onarım çalışmaları sürüyor.