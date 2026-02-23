İSKİ son verileri paylaştı! İşte İstanbul barajlarında son durum

İstanbul’daki barajlarda yağan yağmurlarla birlikte su seviyesi yükselmesi rahat nefes aldırdı. İSKİ’nin Şubat 2026 verilerine göre kent genelindeki baraj doluluk oranı yüzde 43,14’e ulaştı.

İSKİ verilerine göre, Aralık 2025’te yüzde 18,54 olan doluluk oranı Ocak 2026’da yüzde 28,24’e yükselirken, Şubat ayında yüzde 43,14 olarak ölçüldü.

İŞTE BARAJLARDAKİ SON DURUM

Şubat 2026 verilerine göre İstanbul’da en düşük doluluk oranı yüzde 26,98 ile Sazlıdere Barajı’nda kaydedilirken, en yüksek doluluk oranı ise yüzde 90,21 ile Elmalı Barajı’nda ölçüldü.

Kentin önemli su kaynaklarından biri olan Ömerli Barajı’nda ise Şubat ayı doluluk oranı yüzde 59,23 olarak belirlendi. Yağışların etkisiyle su seviyesi yükselen baraj havadan görüntülendi.