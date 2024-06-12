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İSKİ İstanbul su kesintisi 12 Haziran: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

(İSKİ) 12 Haziran Çarşamba günü İstanbul genelinde yaşanacak su kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyurdu. Su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler belli oldu. İşte 12 Haziran 2024 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek sorusunun yanıtı...

12.06.2024 - 07:32 |
İSKİ İstanbul su kesintisi 12 Haziran: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

(İSKİ) 12 Haziran Çarşamba günü İstanbul genelinde yaşanacak su kesintilerini kendi sitesi üzerinden duyurdu. Su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleler belli oldu. İşte 12 Haziran 2024 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek sorusunun yanıtı...

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak su kesintileri ile barajlarının doluluk oranları İSKİ tarafından yapılan duyuru sonucunda netlik kazandı. Peki, "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?"

İSKİ İstanbul su kesintisi 12 Haziran: İstanbulda sular ne zaman gelecek

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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