İSKİ İstanbul su kesintileri 1 Ağustos Perşembe: Bugün İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, güncel su kesintisi duyurularını ve planlı kesinti sorgulama ekranını paylaştı. 1 Ağustos Perşembe 2024 tarihinde, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında bazı ilçelerde su kesintileri yaşanacak.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI