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İSKİ duyurdu: 11 Temmuz İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek?

İstanbul'da su kesintisi var. İSKİ duyurdu. 11 Temmuz Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde sular kesilecek. İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında su kesintisi meydana gelecek ilçeler ve mahalleleri sorgulama ekranı sunuyor.

11.07.2024 - 07:55 |
İSKİ duyurdu: 11 Temmuz İstanbul'da hangi ilçelerde sular kesilecek?

İSKİ su kesintisi sorgulama sayfası... İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından güncel olarak açıklanan güncel su kesintisi duyuruları ile planlı kesinti sorgulama ekranı gündeme geldi. İşte 11 Temmuz 2024 İSKİ planlı su kesintileri...

İSKİ duyurdu: 11 Temmuz İstanbulda hangi ilçelerde sular kesilecek

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve bu kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak kolayca öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİLERİ SORGULAMA EKRANI

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