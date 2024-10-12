İskenderun körfezinde Akdeniz foku kameralara yakalandı

Soyu kritik tehlikede olan ve Akdeniz'de nadiren görülen Akdeniz foku, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi açıklarında karaya yakın bir noktada vatandaşların kameralarına yakalandı. Bir süre kıyıya yakın noktada gözüken Akdeniz foku, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlarda oltasıyla balık tutmak için kıyıda bulunan Serkan Kayış, Akdeniz fokunu kamerasıyla görüntüledi.



"YANIMIZA GELEN AKDENİZ FOKU KAFASINI SU YÜZEYİNE ÇIKARTTI"

Akdeniz fokunu görüntüleyen 40 yaşındaki Serkan Kayış, nadiren görülen bir hayvanı görüntülediğini için mutlu olduğunu dile getirerek, "Benim en büyük hobilerimden bir tanesi balık tutmak. O gün arkadaşlarla balık tutmaya gitmiştik. Deniz kenarına oltayı attığımda peşinden büyük bir şeyin geldiğini gördüm önce, sonra kayboldu. Yanımıza geldi Akdeniz foku, kafasını su yüzeyine çıkarttı. Birkaç dakika bize baktıktan sonra çekip gitti. Şaşırdım ama sonra sevindim. Nesli tükenmekte olan bir hayvanı gördüğüm için telefonu çıkartıp o esnada kayda aldım. Sevincimi herkesle paylaşmak istedim. Önce bir şaşırdım hatta arkadaşın sesi de orada yankılanıyor, fark ettiyseniz bayağı bir sevindik. Akdeniz fokunu görmek herkese nasip olmaz ve bu bize nasip oldu" ifadelerini kullandı.

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