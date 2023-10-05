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İşçiler birbirine girdi çekiç ve çiviler havada uçuştu, şantiye resmen savaş alanına döndü!

Başakşehir’de şantiyede bir grup işçi henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Çivilerin ve çekiçlerin havada uçuştuğu olayda çok sayıda kişi yaralanırken, kavgaya karışanlar ise gözaltına alındı. Yaşananlar bir başka işçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

05.10.2023 - 16:53 | | İSTANBUL (İHA)
İşçiler birbirine girdi çekiç ve çiviler havada uçuştu, şantiye resmen savaş alanına döndü!

Olay, Başakşehir Kayaşehir Mahallesi’nde bulunan bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre işçiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

İşçiler birbirine girdi çekiç ve çiviler havada uçuştu, şantiye resmen savaş alanına döndü

Kısa sürede kavga, tüm şantiyeye sıçradı. İşçiler ellerine ne geçtiyse birbirlerine fırlatmaya başlarken, çekiç ve çiviler adeta havada uçuştu.

İşçiler birbirine girdi çekiç ve çiviler havada uçuştu, şantiye resmen savaş alanına döndü

Yaşanan olayda bazı işçiler yaralanırken, kavgaya karışanlar polis tarafından gözaltına alındı.

İşçiler birbirine girdi çekiç ve çiviler havada uçuştu, şantiye resmen savaş alanına döndü

Meydan muharebesini andıran kavga, işçilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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