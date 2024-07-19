İşcep antivirüs aktiftir ne demek, nasıl kapatılır? İşcep antivirüs ücretli mi? İşcep antivirüs bildirimi kapatma

İşCep Antivirüs, Android işletim sistemli telefonlarda zararlı yazılımların neden olabileceği finansal kayıpları ve bilgi hırsızlığını önlemek için bilinen zararlı yazılımların indirilmesini engelleyen ve mevcut zararlı yazılımların kaldırılmasını sağlayan bir çözümdür.

Profil ve Ayarlar/Güvenlik/Antivirüs menüsünden açık hale getirebilir, “Diğer Uygulamaların Üstünde Göster/Tüm Dosyalara Erişim” izinlerini vererek aşağıdaki özelliklerden yararlanabilirsiniz.

Gelen Arama Bilgilendirme

Telefonla dolandırıcılık vakalarının önlenebilmesi ve bu nedenle oluşabilecek finansal kayıpların önüne geçilebilmesi amacıyla İşCep’e “Gelen Arama Bilgilendirme” özelliği eklenmiştir. Bu özellik ile Banka'nın telefon numaraları ve şüpheli olduğu çeşitli kaynaklardan tespit edilen telefon numaraları İşCep’e aktarılır.

Banka'nın Çağrı Merkezi’nden gelen aramalar müşteri telefonlarında “Türkiye İş Bankası Müşteri Hizmetleri” olarak gösterilir.

Şüpheli olduğu tespit edilen telefon numaralarından gelen aramalar ise “Olası Şüpheli Çağrı” şeklinde gösterilir.

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​Antivirüs, açık durumdayken İşCep’i kullanmadığınız zamanlarda arka planda çalışmaya devam edecektir. Bu nedenle telefonunuzun üst kısmındaki bildirimlerde Türkiye İş Bankası logosu gözükecektir.​