İş yerinin önünde tartıştığı husumetlisi tarafından tabancayla öldürüldü

Olay, saat 18.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde, Meydani Ahmet Bey Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, babası Bircan Yıldız ile oto tamirhanesi işleten Mehmet Yıldız, iş yerine gelen husumetlisi Ramazan D. ile tartışmaya başladı. Şüpheli, yanında getirdiği tabancayla Mehmet Yıldız’a peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yığılan Yıldız ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Yıldız'a çevredeki esnaf kalp masajı yaptı. Sağlık görevlilerinin gelmesiyle Yıldız, ambulansa alındı. Bu esnada baba Bircan Yıldız gözyaşları içerisinde "Yaşıyor değil mi doktor?" diye sordu. Mehmet Yıldız, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, Ramazan D.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

​Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)