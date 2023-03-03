İş insanlarına şantaj yapan 25 suç örgütü üyesi adliyede

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Urla, Karaburun, Güzelbahçe, Narlıdere gibi ilçelerde faaliyet gösteren iş insanlarından şantaj ve silahlı tehdit ile haksız kazanç sağlayan ve çok sayıda 'nitelikli yağma' suçuna karıştığı belirlenen organize suç örgütünü deşifre etti. Polis, elebaşılığını S.T.'nin yaptığı örgüte yönelik İzmir merkezli Aydın ve Adana'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat ve deniz polislerinin katıldığı 'Alabora' adı verilen operasyona, polis helikopteriyle de destek verildi. 350 personel ile 30 ev, 3 iş yeri ve 4 araca baskın gerçekleştirildi. Ekipler, şüphelilere ait iş yeri, ev ve araçlardaki aramalarda 26 tabanca, 1 suikast silahı, 7 pompalı tüfek, çok sayıda tabanca mermisi ve tüfek kartuşu, 28 uyuşturucu hap ve 340 gram metamfetamin ile örgütsel dokümanlar ele geçirdi. Operasyon kapsamında, 60 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan 60 şüpheliden 5'i, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 4 kişi serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan 25 şüpheli ise Urla Adliyesi'ne sevk edildi. 26 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.