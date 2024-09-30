İş insanlarına hızlı ABD vizesi geliyor!

ABD’ye gitmek isteyen Türk iş insanlarının uzun süredir yaşadığı vize sıkıntılarının çözümü için ABD’den yeni bir adım geldi. Türk iş insanları için başlatılan İş Vizesi Programı (BVP) ile ABD’nin tercih ettiği kriterlere göre seçilen şirketler için iş vizesi işlemleri hızlandırılacak. BVP üyeliği ile hızlandırılmış vize randevusu planlamasının yanı sıra, vize birimi ile iletişim için özel e-posta adresi imkanı sağlanacak. Programdan yararlanmak için 1 milyon doları aşan yıllık gelir ve Türkiye’de bulunan en az 100 tam zamanlı çalışan aranacak.

ABD adım attı

İş ilişkileri nedeniyle ABD’ye gitmek için vize almak isteyen iş insanları uzun dönemdir sorunlarla karşılaşırken, vize görüşmeleri için randevu alabilmek bile uzun süreleri buluyordu. Bu nedenle başta fuarlar ve iş görüşmeleri olmak üzere pek çok temas sekteye uğrarken, şirketlerin ABD’ye yönelik ihracat başta olmak üzere faaliyetleri de bu durumdan etkileniyordu. İş dünyasının şikayetleri üzerine ABD’ye yürütülen temaslar sonrasında ABD’den yeni bir adım geldi.

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1 milyon dolar şartı

Edinilen bilgiye göre Türk iş insanları için başlatılan Business Visa Program (İş Vizesi Programı-BVP) ile ABD’nin tercih ettiği kriterlere göre seçilen onaylanmış şirketler için iş vizesi işlemlerini hızlandıracak. ABD ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek için tasarlanan BVP üyeliği ile ABD vizesi isteyen Türk iş insanlarına hızlandırılmış vize randevu planlamasının yanı sıra, vize birimi ile iletişim için özel e-posta adresi imkanı sağlanacak. Programdan yararlanmak için 1 milyon doları aşan yıllık gelir ve Türkiye’de bulunan en az 100 tam zamanlı çalışan aranacak. Şirketin ABD’de önemli bir müşteri tabanı olması, ABD şirketleriyle ortaklıklar, ABD’ye yılda en az 20 çalışanın seyahat ettiği düzenli iş seyahatleri gibi ABD ile kanıtlanabilir güçlü bağlar, programdan yararlanmayı kolaylaştıracak.

Vize ekibi değerlendirecek

Vize programına Türkiye’nin herhangi bir yerinden şirketler başvuruda bulunabilecek ancak tüm BVP vize randevuları Ankara’da planlanacak. Görevli personel ve bir konsolosluk görevlisinden oluşan iş vizesi ekibi, önceden tanımlanmış kriterlere göre uygunluğu değerlendirecek ve nihai bir karar vermeden önce gerekirse misyon içindeki ilgili bölümlerden geri bildirim isteyecek. Vize onay sürecinde şirketlerle BVP programı kapsamında bir sözleşme imzalanacak. BVP programı kapsamında başvurular, ABD’nin Türkiye büyükelçiliğinin internet sitesi üzerinden yapılacak. Burada yer alan formu dolduracak olan şirket yetkilileri, şirketlerinin adının yanı sıra yıllık gelir, Türkiye’deki çalışan sayısı, son 2 yılda ABD’ye gönderilen vize başvurusu sayısı, ABD’ye gönderilmesi beklenen çalışan sayısı ve irtibat bilgilerini verecek. Bu bilgilere göre şirketlere hızlı bir şekilde dönüş yapılarak ABD için vize sağlanacak.

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