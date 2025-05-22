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İş İnsanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin açıklama geldi

22.05.2025 - 23:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

İş İnsanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin açıklama geldi

İstanbul'da iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada kaçırılma iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İş insanı İnan Kıraç’ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tetkiklerinin yapıldığı özel hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sayın İnan Kıraç, 21.05.2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22.05.2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız"

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