İş aradığına bin pişman oldu! Eski hükümlünün hayatı ikinci kez kâbusa döndü

Isparta'da yaşayan eski hükümlü İbrahim Halil Sökmen, gençlik dönemindeki "Askerlik Kanunu'na muhalefet", "tehdit", "hakaret" ve "basit yaralama" suçları nedeniyle 7 yıl cezaevinde kaldı. Şubat 2023'te tahliye edilen Sökmen, cezasını tamamlayarak yeniden hayata tutunmaya çalıştı. İş bulamayan Sökmen, sabıka kaydı nedeniyle hiçbir işverenin kendisine kapı açmadığını, ailesini geçindirmekte zorlandığını dile getirdi. Yapılan haberin ardından sosyal medyada büyük etkileşim alan paylaşımlar, Sökmen ve ailesinin hayatını daha da zorlaştırdı. Haberin altına eşi ve otizmli kızı hakkında ahlaksız yorumlarda bulunulduğunu ve işlemediği suçların işlendiği algısı oluşturulduğuun belirten Sökmen, "Hayatımda ikinci kez yıkıldım, evliliğimiz bitme noktasına geldi. Ailemle birlikte kâbusu yaşıyoruz" dedi.

Haberin üzerinden 4 ay geçmesine rağmen Isparta'da hiçbir işverenin kendisine iş vermediğini belirten Sökmen, iş verenlerin de birkaç gün sonra çeşitli gerekçelerle kendisini işten çıkardığını söyledi. "Tek isteğim kalıcı bir iş bulup eşime ve kızıma helal lokma yedirebilmek" diyen Sökmen, sosyal medyada oluşan olumsuz algının düzeltilmesini istediğini belirtti.



"Evet, hata yaptım ama pişman oldum"

Yapılan haberden sonra kendisine ulaşanlar olduğunu ama yardımcı olmayanların yaptığı yorumların ailesini çok yıprattığını söyleyen Sökmen, "Yorumlarda bana ‘katil', ‘uyuşturucu satıcısı', ‘hırsız', ‘kalpazan', ‘dolandırıcı' gibi iftiralar atıldı. Oysa ben sadece ‘Askeri Kanun'a muhalefet', ‘tehdit' ve ‘hakaret' suçlarından hüküm giydim ve cezamı da çektim. 'Ceza almışsın, neden evlendin, neden çocuk yaptın?' diyenler var. Bu suçları ben evlenmeden önce işledim. Evet, hata yaptım ama pişman oldum. İnsanız düşeriz, kalkarız. Kimsenin ırzına göz dikmedim, kimsenin malını çalmadım, kimsenin canına kast etmedim" dedi.



"Yorumlar yüzünden evliliğimiz bitme noktasına geldi, hayatım kabusa döndü"

Türkiye'nin birçok yerinden iş teklifi aldığını ifade eden Sökmen, "Allah razı olsun. Ama kızım atipik otizm hastası. Eşim bazı konularda yetişemiyor, kızımın yanında olmam gerekiyor. Eğitim süreci nedeniyle şehir değiştiremiyorum. Ayrıca gittiğim yerlerde işe alıp 2–3 gün sonra bahane ile çıkaranlar oldu. Diğer bir konu; yapılan haberlerden sonra yorumlarda çok ahlaksız mesajlar geldi. Eşimle aramız bozuldu. Eşime yönelik ahlaksız tekliflerde bulunanlar bile oldu. ‘Senin çocuğun gün görmesin' diyenler bile var. Bunlar ailemizi derinden yaraladı" diye konuştu.



"Toplu taşıma bile kullanırken insanların yargısız infazıyla karşılaşıyorum"

Sökmen, "Bir gün otobüse bindim. Bir kişi benim hakkımdaki haberi izliyordu. Başını kaldırıp beni görünce hemen otobüsten indi. En yakın arkadaşım bile telefonumu açmıyor. ‘Ben seni böyle bilmiyordum, cinayet işlemişsin' dedi. ‘Kim dedi?' diye sorunca, ‘Yorumlarda gördüm' cevabını verdi" dedi.



"Yardım etmeyecek olanlar yorum yapmasın"

"Bazı yorumlar benim hayatımı etkiliyor" diyen Sökmen, "Yardım etmeyecekseniz lütfen yargısız infaz da yapmayın. Bir yardım kuruluşundan biri benimle görüşmek istedi ama benden ayrıca bir video çekip derdimi yeniden anlatmamı istedi. Zaten videomu izlediysen neden tekrar anlatayım? Ev sahibinin numarasını isteyenler oldu. Verdikten sonra kiram iki katına çıktı. Ev sahibimi tehdit edenler bile olmuş. Bu nedenle artık mecburen ev sahibimin oğlunun numarasını veriyorum. Bu sefer de ‘Neden ev sahibinin numarasını vermiyorsun' diyerek bana tepki gösteriyorlar" şeklinde konuştu.



"Toplum bana sahip çıkmazsa ben ne yapacağım?"

"Beni topluma yeniden kazandırmazsanız, bana iş kapılarını kapatırsanız ben ne yapacağım?" diyen Sökmen, "Kimse aç kalan bir insanın aklından geçeni düşünmüyor mu? Gidip birini bıçaklayıp gasbetmek aklıma gelmiyor mu sanıyorsunuz? Ama harama bulaşmamak için kendimi tutuyorum. Ben buraya kendimi acındırmak için değil, harama bulaşmadan çocuğuma helal lokma yedirmek için geldim. Annem bile beni arayıp, ‘Aşiretime rezil oldum' dedi. Ben kimsenin aşiretini tanımıyorum. Sadece efendice çalışabileceğim bir iş istiyorum" dedi.



"Kızım kapıda beni beklesin, elimdeki poşetten çikolatasını alsın istiyorum"

Tek isteğinin akşam eve dönerken aldığı ekmek poşetinin içine bir tane de çikolata koyup kızını mutlu etmek olduğunu belirten Sökmen, "Kapıda beni beklesin, o çikolatayı görünce sevinsin. Eşya yardımı yapanlar var, Allah razı olsun ama ben sadaka değil, iş istiyorum. Başka bir şey değil" şeklinde konuştu.

Yeni bir hayat kurma çabası sosyal medya linçleriyle gölgelenen Sökmen, "Cezamı zaten çektim. Artık geçmişte yaptığım hatalarla değil, bugün aileme bakma mücadelesiyle anılmak istiyorum" diyerek destek beklediğini dile getirdi.