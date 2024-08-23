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Irak’ın kuzeyine yeni operasyon: 16 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 16 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

23.08.2024 - 12:01 |
Irak’ın kuzeyine yeni operasyon: 16 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 16 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Asos, Gara ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 16 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz!"

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