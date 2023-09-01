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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz

Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve Asos’ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere dün gece hava harekatı gerçekleştirildi. Harekatta 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edildi. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

01.09.2023 - 13:34 |
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Asos’ta bulunan ve teröristler tarafından sözde üs olarak kullanılan bölgelere 00.30'da hava harekatı icra edildiğini duyurdu.

Harekat sonucu teröristler tarafından kullanılan 16 mağara ağzı, 4 sığınak, 2 malzeme deposu imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Hedefler özenle seçildi

Harekat öncesinde hedeflerin özenle seçildiği ifade edilen açıklamada, harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile tarihi, dini, kültürel varlıklar ve çevrenin korunmasına azami dikkat ve hassasiyet gösterildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini tehdit eden terörist unsurları sahada bulup yok etmeye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

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