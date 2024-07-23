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Irak’ın kuzeyine hava harekatı: Biri kırmızı listede yer alan 4 terörist etkisiz

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen hava harekatında 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu, teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı belirlendi.

23.07.2024 - 10:52 |
Irak’ın kuzeyine hava harekatı: Biri kırmızı listede yer alan 4 terörist etkisiz

MSB'den yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen hava harekatında 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütüne ağır bir darbe daha! Irak'ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesine düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin Sevkan Çele kod adlı Yusuf Kalkan olduğu; söz konusu teröristin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme" suçlarından da aranma kaydı olduğu belirlendi."

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