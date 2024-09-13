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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 19 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi.

13.09.2024 - 14:48 |
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 19 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 7-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen hava harekatlarında 19 teröristin etkisi hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyine 7, 8, 9 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Gara'da 10, Hakurk'ta 6 ve Kandil'de 3 terörist olmak üzere toplam 19 terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

 

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