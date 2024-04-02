Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne darbe!
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki iki bölgede tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatının düzenlendiğini duyurdu.
02.04.2024 - 10:27 |
MSB'den yapılan açıklamada, 'Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.
Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!' denildi.