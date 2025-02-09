Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
09.02.2025 - 11:50Güncellenme Tarihi:
Irak’ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Güçlüyüz, kararlıyız! Irak’ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor.