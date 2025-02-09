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Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

09.02.2025 - 11:50Güncellenme Tarihi:
Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Güçlüyüz, kararlıyız! Irak’ın kuzeyine 29 Ocak-7 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenen hava harekâtları sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 4 olmak üzere toplam 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, aziz vatanımız için terör örgütlerine yönelik önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyor.

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