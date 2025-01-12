Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB'den yapılan açıklamaya göre; Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
12.01.2025 - 13:30 |
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Metina bölgelerinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz.