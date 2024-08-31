GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesi ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde toplam 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

31.08.2024 - 12:37 |
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

 

GÜNCEL HABERLER

'Ekolojik tarım' yapılan köyde yetişen erikler kurutularak Avrupa pazarına ihraç ediliyor

'Ekolojik tarım' yapılan köyde yetişen erikler kurutularak Avrupa pazarına ihraç ediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, derece alan sporcular ve askerleri kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, derece alan sporcular ve askerleri kabul etti

Bakan Kacır Mavi Vatan'a güç katan milli sistemlerin ayrıntılarını açıkladı

Bakan Kacır Mavi Vatan'a güç katan milli sistemlerin ayrıntılarını açıkladı