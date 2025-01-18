GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

18.01.2025 - 13:15 | | AA
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Geçit vermedik, vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 17 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde belirlediği 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz şekilde devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

 

    GÜNCEL HABERLER

    TRUMP meme coin ortalığı yıktı geçti! Yüzde 92 kar bıraktı, tam 2,5 milyar dolar

    TRUMP meme coin ortalığı yıktı geçti! Yüzde 92 kar bıraktı, tam 2,5 milyar dolar

    Türkiye'de bir ilk! Samsun'da mağarada bulundu, ilaç olarak kullanılacak

    Türkiye'de bir ilk! Samsun'da mağarada bulundu, ilaç olarak kullanılacak

    Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi

    Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi