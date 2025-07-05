iPhone’a zam gelecek mi? (2025)

Apple’ın yeni nesil iPhone 16 serisinin Türkiye’deki başlangıç fiyatı, önceki modellere kıyasla belirgin bir artış gösteriyor. Örneğin, iPhone 16 Pro’nun fiyatı 89.999 TL ile başlarken, temel model iPhone 16 69.999 TL, ekonomik seçenek iPhone 16e ise 49.999 TL olarak açıklanmıştı. Peki bu fiyat artışı devam edecek mi? Türkiye’de iPhone’lara yeni bir zam gelmesi muhtemel mi?

Dolar Kuru En Büyük Etken

Türkiye’de elektronik ürünlerin fiyatlarını en çok etkileyen faktör, döviz kurlarındaki dalgalanmalar. iPhone gibi ithal ürünlerin maliyeti doğrudan dolar kuruna bağlı olduğu için, TL’nin değer kaybı fiyatlara kademeli de olsa yansıyor. Son dönemde dolar/TL’de yaşanan yükselişler, Apple ürünlerinde bir fiyat artışına sebep oldu. Eğer dolar kuru önümüzdeki aylarda 40 TL’nin üzerinde seyrederse veya ani sıçramalar yaşanırsa, Apple Türkiye distribütörleri yeni fiyat güncellemeleri yapabilir.

Küresel Ekonomik Belirsizlikler ve Tedarik Zinciri Sorunları

Dolar kurunun yanı sıra, küresel çapta yaşanabilecek bazı gelişmeler de iPhone fiyatlarını etkileyebilir:

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Çin-ABD Gerilimi: Apple’ın üretim merkezi olan Çin’de yaşanacak tedarik zinciri aksaklıkları veya ticaret savaşları, maliyetleri artırabilir.

Apple’ın üretim merkezi olan Çin’de yaşanacak tedarik zinciri aksaklıkları veya ticaret savaşları, maliyetleri artırabilir. Çip Kıtlığı: Yarı iletken sektöründeki arz sorunları devam ederse, Apple yeni modellerin üretimini yavaşlatabilir ve bu da fiyatlara yansıyabilir.

Yarı iletken sektöründeki arz sorunları devam ederse, Apple yeni modellerin üretimini yavaşlatabilir ve bu da fiyatlara yansıyabilir. Enerji ve Nakliye Maliyetleri: Petrol fiyatlarındaki artış ve lojistik maliyetlerinin yükselmesi, ithal ürünlerin fiyatını doğrudan etkiler.

Petrol fiyatlarındaki artış ve lojistik maliyetlerinin yükselmesi, ithal ürünlerin fiyatını doğrudan etkiler. Enflasyon ve Vergi Politikaları: Türkiye’deki özel tüketim vergileri (ÖTV) veya ithalat vergilerindeki değişiklikler, iPhone fiyatlarını yukarı çekebilir.

Sonuç: iPhone Alacaklar İçin Erken Hareket Önemli

Türkiye’de dolar kurundaki belirsizlik ve küresel ekonomik riskler nedeniyle iPhone fiyatlarının daha da artma ihtimali yüksek. Özellikle yıl sonuna doğru dövizde yaşanacak sert hareketler, Apple ürünlerine yansıyabilir. Bu nedenle, iPhone almayı düşünen tüketicilerin erken hareket etmesi veya kampanya dönemlerini takip etmesi fiyat avantajı sağlayabilir.