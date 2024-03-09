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IP TV ve kaçak yayın kullananlar yandı! 2 yıla kadar hapis cezası var

Dizi, film ya da maç izleme hizmeti veren yasal platformları kaçak bir şekilde sunan bazı mecralar bulunuyor. Uzmanlar, kaçak yayınların izlendiğinin tespiti halinde, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalınabileceği konusunda uyarıyor.

09.03.2024 - 14:39 |
IP TV ve kaçak yayın kullananlar yandı! 2 yıla kadar hapis cezası var

Genellikle ücretli dizi, film ya da maç izleme hizmeti veren uygulamaların hizmetini çok ucuza veren ve yasal olmayan platformlar.

Ülkeye ekonomik anlamda da büyük zararı var. Uzmanlar ise uyarıyor. Bu tür platformları kullanıyorsanız, adli bir soruşturmayla muhatap olabilirsiniz.

Avukat Müge Doğan, ''Ceza Kanunu'muzda düzenlenen bir madde var bununla alakalı. İnternet üzerinden yayın yapan şifreli veya şifresiz yayın yapan kuruluşların illegal bir şekilde bu yayınları kullananlar ve buna şey sağlayanlar, menfaat sağlayanlar Ceza Kanunu'nda düzenlenen bir suç kapsamında yer almaktadır” dedi.

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TRT Haber'de yer alan habere göre; bu şekilde kullanım tespit edilirse hapis cezası ile karşı karşıya kalınabilir.

Doğan, “Kanun der ki; karşılıksız menfaat sağlama suçu, bu suçun da cezası, hem yayın yapanlar açısından, hem izleyenler açısından 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüyor kanun” İfadelerine yer verdi.

Sadece kullanmak suç değil

Ücretini öderken başka bir adli bir olayla da karşı karşıya kalınabilir. Kaçak IP TV hizmeti veren kuruluşlar ödemeyi İban yoluyla alıyor. Yani kullanıcılardan; kaçak platform hizmetinin ücretinin şahsi bir hesaba gönderilmesi isteniyor.

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Uzmanlar bu konuda da uyarıyor. Parayı gönderdiğiniz kişi herhangi bir terör ya da suç örgütüne mensup biri çıkarsa… Başınız belaya girebilir.

"Kendinizi savcının karşısında bulabilirsiniz"

Avukat Doğan sözlerine şöyle devam etti:

''Genellikle bu tip ödemeler, herhangi bir açıklama yapılmaksızın yapıldığından… para gönderdiğiniz kişinin bir terörle irtibatı veya iltisakı tespit edilmesi halinde hesap hareketlerinden incelenmesinde sizin de eğer bu kişiye para gönderme, para alışverişi durumlarınız söz konusuysa bununla ilgili de yine savcının karşısında bulabilirsiniz kendinizi.”

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