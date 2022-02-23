Interpol, suç örgütü lideri Sedat Peker için 194 ülkede kırmızı bülten çıkardı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma ve açılan davalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. 5 farklı suçtan İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde; 2 ayrı suçtan Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sedat Peker hakkında Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) harekete geçti. Peki, İnterpol nedir, İnterpol Sedat Peker için kırmızı bülten mi çıkardı? Kırmızı bülten nedir, nasıl çıkarılır?

İNTERPOL NEDİR, İNTERPOL SEDAT PEKER KIRMIZI BÜLTEN KARARI NE DEMEK?

Uluslararası KriminalPolis Teşkilatı INTERPOL (ICPO-INTERPOL) en büyük uluslararası adli polis teşkilatıdır. Uluslararası seviyede suçların önlenmesi, bastırılması, sanıkların izlenmesi, ilişki kurduğu kişilerle irtibatlarının tespit edilmesi, yakalanması, tutuklanması ve iade edilinceye kadar devam eden işlemlerin yürütülmesi ile uluslararası organizasyon olan İNTERPOL’e üye ülke sayısı günümüz itibariyle 194’dür. İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Arapça dilleri teşkilatın resmi dilleri olarak kabul edilmiştir.

20.Yüzyılın başlarında uluslararası suç ve suçlu faaliyetlerindeki ülkeden ülkeye sınır tanımayan hızlı gelişmeler, bu alandaki mücadelenin uluslararası işbirliği seviyesinde yürütülmesini gerekli kılmıştır.

Ülkeler, uluslararası suçlularla ve özellikle organize suç grupları ile mücadelede başarılı olabilmenin tek yolunun, aralarındaki işbirliğinden geçtiğini anlamış ve bunun sonucunda suç ve suçlulara karşı dünya ülkelerinin polis teşkilatlarınca münferit olarak verilen mücadelenin bütünleştirilmesine ve bu alanda sıkı ve sürekli bir işbirliği kurulması düşüncesinin hayata geçirilmesine ihtiyaç duymuşlardır.

İnterpol diplomatik ilişkiler olmayan ülkeler arasında dahi polis işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Yürütülen polis işbirliği faaliyetleri ülkelerin kendi yasal mevzuatı çerçevesinde ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ruhuna uygun olarak devam ettirilmektedir. İNTERPOL Ana Tüzüğü her türlü siyasi, askeri, dini ve ırki içerikli eylemlerin İNTERPOL üzerinden yürütülmesi yasaklanmıştır.

1956 yılında Viyana’da yapılan Genel Kurul toplantısında kabul edilen ve halihazırda geçerliliğini koruyan İNTERPOL Ana Tüzüğü’nün 2. Maddesine göre, İnterpol Teşkilatı’nınkuruluş amacı;

“Tüm Kriminal Polis Birimleri arasında, değişik ülkelerdeki yasalar çerçevesinde,İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ışığı altında, karşılıklı olarak en geniş düzeyde yardımlaşmayı sağlamak ve adi suçların önlenmesi ile bastırılmasına katkıda bulunacak kuruluşlar teşkil etmek ve bunları geliştirmektir.” Şeklinde açıklanmıştır.

“Kırmızı Bülten”, bir ülkenin adli makamlarınca aranan hükümlü, şüpheli veya sanıkların ilgili ülkeye geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanması için İnterpol Genel Sekreterliği’nce çıkartılan, aranan şahısların açık kimliği ve isnat edilen suça ilişkin adli bilgiler, ilgililerin bulunduğu yer tespit edildiğinde alınması gereken tedbirler ile mevcutsa fotoğraf ve parmak izi fişlerini içeren bir bültendir.

Bir suçlunun veya suç şüphesi altındaki kişinin uluslararası olanda aranması, yakalanması ve sonrasında iade edilmesi için İnterpol üyesi ülkelerin talebi doğrultusunda, İnterpol Genel Sekreterliği tarafından çıkarılıp, İnterpol'e üye 190 ülkeye dağıtılan en temel bülten türüdür.

KIRMIZI BÜLTEN NEDİR?

Aranan suçlular için uluslararası polis örgütünün yayımladığı ve bütün ülkelerde geçerli olan yakalama buyruğunu içeren bülten.