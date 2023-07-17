Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin KÃ¼Ã§Ã¼kÃ§ekmeceâ€™de yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda, JanÄ±yev suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¶nemli yÃ¶neticilerinden olan "GÃ¶lge" lakaplÄ± Guram ChÄ±khladze yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ChÄ±khladzeâ€™nin TÃ¼rkiye'den, Rusya ve Azerbaycanâ€™da bulunan Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerini ve Ã¶rgÃ¼t adÄ±na gerÃ§ekleÅŸtirilen eylemleri yÃ¶nettiÄŸi, TÃ¼rkiye'de zÄ±rhlÄ± araÃ§lar ve silahlÄ± korumalar ile birlikte gezdiÄŸi ve suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye sorumlusu olduÄŸu tespit edildi.

ÅžÃœPHELÄ° TUTUKLANDI

Guram ChÄ±kladze'nin 2020 yÄ±lÄ±nda "SuÃ§ Ä°ÅŸlemek AmacÄ±yla Ã–rgÃ¼t Kurmak" suÃ§u ile ilgili gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyon kapsamÄ±nda yakalanarak tutuklanan ve AndrÄ±Ä± MALYI sahte ismi ile TÃ¼rkiye'de ikamet eden 2016 yÄ±lÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ilÃ§esinde uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Rovshan JANIYEVâ€™ in aÄŸabeyi NamÄ±q JANIYEVÄ°Nâ€™ in liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± JanÄ±yev suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n Ã¶nemli yÃ¶neticilerinden olduÄŸu tespit edildi. ChÄ±kladze hakkÄ±nda Rusyaâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirilen birÃ§ok Ã¶ldÃ¼rme suÃ§unun faili olmasÄ± sebebiyle Rus makamlarÄ± tarafÄ±ndan Ä°nterpol aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yakalama emri Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Guram ChÄ±khladze, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan 15 Temmuz'da sevk edildiÄŸi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi.