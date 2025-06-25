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İnternetten video izleyerek öğrendi! Bir avuç ürünle başladı, işini 10 kat büyüttü

25.06.2025 - 16:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İnternetten video izleyerek öğrendi! Bir avuç ürünle başladı, işini 10 kat büyüttü

Nevşehirli Nuray Görgün, kızına bir gelecek kurma hayaliyle yola çıktığı çilek üretiminde, 5 yıl gibi kısa bir sürede 60 bin fidelik dev bir üreticiye dönüştü. İlk zamanlarda bir avuç ürünle internetten video izleyerek öğrenmeye çalıştığı işinde işini neredeyse 10 kat büyüttü.

Nevşehir'de yaşayan Nuray Görgün, kızına bir gelecek kurma hayaliyle başladığı çilek üretiminde, beş yıl gibi kısa bir sürede 60 bin fidelik bir üreticiye dönüştü. Yalnızca 5-6 çilekle başlayan bu yolculuk, kadın emeğinin ve azminin simgelerinden biri haline geldi.

İnternetten video izleyerek öğrendi Bir avuç ürünle başladı, işini 10 kat büyüttü

Görgün'ün bu alandaki serüveni, YouTube'da izlediği bir çilek üretimi videosuyla başladı. Pazardan destek alarak ilk etapta 13 bin 500 fideyle yola çıkan Görgün, kısa sürede ürünleriyle sevildi, çevresinde güven kazandı. Görgün, "Başta kızım için iş sahası olur diye başladım, sonra büyük bir sevgiyle devam ettim" dedi.

İnternetten video izleyerek öğrendi Bir avuç ürünle başladı, işini 10 kat büyüttü

 

"ERKEK DESTEĞİ OLMADAN BAŞARDIM"

Tarlasını kendisi süren, sulama sistemini döşeyen, fideleri elleriyle diken Görgün, her şeyi internetten öğrenerek yaptı. "Kadın kadına çalışıyoruz" diyen Görgün, eşinin anısına bağlı kaldığı bu topraklarda, kadın gücünün neler başarabileceğini gözler önüne seriyor.

İnternetten video izleyerek öğrendi Bir avuç ürünle başladı, işini 10 kat büyüttü

 

BAŞARI CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ'NE ULAŞTI

Nuray Görgün'ün emeği; önce Nevşehir İl Tarım Müdürlüğü'nün, ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dikkatini çekti. 'Toprağa İz Bırakan Kadınlar' programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edilen Görgün'ün başarı hikâyesi, Türkiye'nin dört bir yanına ilham verdi. Bu yıl soğuk hava nedeniyle üretime geç başlayan Görgün, normal şartlarda haftalık 1 tona kadar çıkan verimin, 600-700 kilo civarına düştüğünü söyledi. Çileklerinin güvenle tüketildiğini vurgulayan Görgün; "Hormon kullanmıyorum. Polisler, doktorlar, valiler bile gelip alıyor. Bir hafta buzdolabında bozulmadan kalır" diyerek ürün kalitesine olan inancını dile getiriyor.

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İnternetten video izleyerek öğrendi Bir avuç ürünle başladı, işini 10 kat büyüttü

 

"TOPRAĞI SEVMEYEN BAŞARAMAZ"

Tarımın sabır ve sevgi istediğini söyleyen Görgün, "Sabah 5:30'da tarlada olacaksın. Güneşi, yorgunluğu seveceksin. 30'undan sonra bile başlanır. Üniversite de okunur, çilek de yetiştirilir" sözleriyle özellikle kadınlara ilham oluyor.

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İnternetten video izleyerek öğrendi! Bir avuç ürünle başladı, işini 10 kat büyüttü
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İnternetten video izleyerek öğrendi! Bir avuç ürünle başladı, işini 10 kat büyüttü