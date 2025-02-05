İnternet fenomenlerine vergi istisnası! Sınır 4.3 milyon TL

Eğitim amaçlı ders videoları yayımlayan bir kişi, abonelik gelirleri ile reklamlardan elde ettiği kazanç için, internetten reklam yapan bir kişi de karşılığında aldığı cep telefonunu, nakit karşılığını istisna kapsamında açılan hesaplara yatırması halinde muafiyetten yararlanabilecek.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın rehberine göre; cep telefonları için oyun gibi uygulamalar geliştirenler de ücretli uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, sponsorluk geliri, ücretli abonelik geliri gibi kalemler için gelir vergisinden muaf olacak.

Gelir vergisi muafiyetine rağmen, internet gelirlerinin yatırıldığı bankalar, hasılat üzerinden stopaj kesecek. Yalnızca bireysel kullanıcıları kapsayan düzenleme uyarınca belirlenen limitleri geçenler, kazançların tamamı için gelir vergisi ödeyecek.

ONLİNE DERS KAPSAMDA

Kendi internet sitesi üzerinden ders videoları yayımlayan bir kişi, üye olanların ödediği abonelik gelirleri ile videoların izlenmesi esnasında yayınlanan reklamlardan elde ettiği kazanç için istisnadan yararlanabilecek.

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İnternetten ürün tanıtımı yapan bir kişi de bunun karşılığında aldığı cep telefonunu, telefonun rayiç bedeli kadar nakiti istisna kapsamında açılan hesaplara yatırması halinde muafiyetten yararlanabilecek.