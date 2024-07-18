Instagram süper like ne demek? Instagram Süperlike özelliği ne zaman gelecek?

Yazılım geliştirme uzmanı Alessandro Paluzzi, tarafından X üzerinden sızdırılan bilgiye göre, Instagram 'Süper Beğeni' özelliği üzerinde çalışıyor.

kullanıcılar Süper Beğen özelliğini sadece günde bir kez kullanabilecekler.

Instagram, henüz bu özellik ya da kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair bir açıklama yapmadı.