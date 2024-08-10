Instagram ne zaman açılacak? Bakan Uraloğlu'ndan yeni açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a uygulanan erişim engelinin kaldırılması konusunda "Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, "Arkadaşlarımız anlık olarak Instagram ile görüşmeye devam ediyor, çok ciddi aşama katettik. Son düzlükteyiz. Çok uzatmadan anlaşmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu dün yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Kanun, kurallarımız var. Epey aşama kaydettik. Artık ufak şeyler kaldı. Onlarda da mutabakata varırsak biz de bunu, vatandaşımızın önemli bölümü takip ediyor, açalım istiyoruz. Şirketin kuralı varsa ülkemizin de hassasiyetleri var. Mutabık kalınırsa anında erişim açılacak. Roblox'ta mahkemenin karalarına baktığımızda bir çocuğun muhatap olmaması gerekenleri gördük."

"BİR AN ÖNCE ÇÖZELİM İSTİYORUZ"

Bu platformların hiçbir bildirim yapmadan hesapları bloke ettiğini, kaldırabildiğini ve bazı paylaşımları komple engelleyebildiğini belirten Uraloğlu, “Sonuçta özel bir şirkettir elbette. Onun da kuralları kaideleri olacak; ama yerine göre sizin kanunlarınıza hilaf şeyler yapabiliyorlar. Dolayısıyla hani biz bunun kesinlikle sosyal medya platformlarının faaliyetlerini sürdürülmesinden yanayız; asla bir yasakçı zihniyet içerisinde değiliz.” ifadelerini kullanmıştı.

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Bakan Uraloğlu, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, “Bizim katalog suçları dediğimiz toplumumuzun ülkemizin hassasiyetleri dediğimiz konular var. Sürekli bildiriyoruz ve dün tekrar arkadaşlarda değerlendirdik. Biz gerçekten bir an önce çözelim istiyoruz, yeni bir sosyal medya yasaklanmasıyla ilgili bizim aktif olarak sürdürdüğümüz bir çalışma yok. Ama her halükârda takip ediyoruz her halükârda denetliyoruz. Bir çocuk oyun portalinin engellenmesiyle ilgili Adana’daki Altıncı Sulh Ceza Mahkemesinin aldığı karar gereğini biz yapmak noktasındaydık BTK olarak, onu da yaptık. Böyle bir platform olduğu ve bu kadar takipçisi olduğu benim gündemime gelmemişti; ama mahkemenin yasaklama gerekçelerine baktığımız zaman gerçekten çocuklarımızın da nelerle muhatap olduğuna hep beraber bakmamız lazım, bunlar bizim çocuklarımız. Mahkeme kararında sadece uygulama noktasındayız.” ifadelerini kullanmıştı.

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