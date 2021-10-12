Instagram nasıl dondurulur? Instagram hesap dondurma linki…

Ülkemizde pek çok kişi instagram adresinden bir süre uzak kalmak ve instagram adresini dondurmak isterken yanlışlıkla hesabını kalıcı bir şekilde siliyor.

Instagram Nasıl Dondurulur?

Instagram dondurma işlemi ile birlikte Hesabınızı geçici olarak kapattığınız zaman profiliniz, yorumlarınız, fotoğraflarınız ve beğenmeleriniz silinmez. Hesabınıza tekrar giriş yaparak istediğiniz zaman hesabınızı yeniden etkinleştirebilirsiniz. Siz hesabınızı yeniden aktifleştirene kadar ise tüm beğenileriniz, takip ettikleriniz, takipçileriniz, yorumlarınız ve fotoğraflarınız kullanıcılardan gizlenir. Kimse sizin hesabınıza erişim sağlayamaz. Hesabınızı dondurmak için ise;

Instagram.com'a bir mobil tarayıcı üzerinden ya da bilgisayardan giriş yapmanız gerekir. Instagram hesabınızı Instagram uygulamasının içinden geçici bir şekilde olarak kapatamazsınız.

Sağ üst kısımda tarafta yer alan simgeye dokunarak ya da tıklayarak, Profili Düzenle'yi seçmeniz gerekir.

Ekranda aşağıya inerek, sağ altta yer alan Hesabımı geçici olarak “kapat”a tıklamanız gerekir.

“Hesabını neden kapatıyorsun?” Sorusunun yanında yer alan açılır menüden bir seçim yaparak şifrenizi tekrar girmeniz gerekir. Hesabınızı kapatma seçeneği, sadece menüden bir neden seçtiğiniz zaman görünür.

Hesabı Geçici Olarak Kapat'a tıklamanız gerekir.

Tüm bu adımları sırası ile tamamladıktan sonra hesabınız siz yeniden hesabınıza giriş yapana kadar dondurulmuş olur.

Instagram Hesap Dondurma Linki

Insagram'da gereksiz çok zaman kaybettiğinizi düşünerek bir süre ara vermek isteyen kişiler çoğu zaman hesabını dondurmayı tercih ediyor. Bu platformu tamamen silmek isteyen pek çok kullanıcı bulunur. Instagram hesabı nasıl dondurulur pek çok kişi merak ediyor.

Uygulamada daha aktif olmayan bu özellik nedeni ile ayrıntılı bir bilgiye sahip olmak için sıkça araştırmalar yapılıyor. İnstagram hesap dondurma işlemini gerçekleştirmek için https://www.instagram.com/accounts/remove/request/temporary/ linkine girerek gerekli adımları takip etmeniz gerekir. Instagram hesabınızı geçici olarak dondurmak için şu adımları sırasıyla uygulayabilirsiniz:

Instagram hesabınıza tabletten ya da cep telefonu gibi mobil akıllı cihazlarınızdan veya bilgisayar aracılığıyla giriş yapmanız gerekir. Çünkü Instagram hesabını uygulama üzerinden kapatmak, dondurmak ya da silmek mümkün değildir.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümde yer alan “Profili Düzenle” seçeneğine tıklamanız gerekir.

Ekranı aşağıya doğru indirdiğiniz zaman “Hesabımı geçici olarak kapat” yazısını görürsünüz. İşlemlere devam edebilmek için de bu seçeneği tıklamanız gerekir.

Hesabı geçici olarak kapat yazısına tıkladığınız zaman hesabınızı dondurma işlemini tamamlamış olursunuz.