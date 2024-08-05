Instagram erişim engeli ile ilgili son dakika gelişmesi! Kritik görüşme başladı

Türkiye'de Instagram'a erişim 2 Ağustos tarihi itibarıyla engellenmişti. Karar, katalog suçlar kapsamında birden fazla içerikle ilgili ihlal tespiti nedeniyle verilmişti. Bakanlık, BTK ve Instagram yetkilileri arasındaki toplantı 13.45'te başladı.

"OLUMLU GELİŞMELERİN OLMASINI BEKLİYORUZ"

Instagram'a erişim yasağı devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'ndan önemli bir açıklama geldi.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalar karşısında erişim engeli getirdiğimiz sosyal medya platformu Instagram yetkilileri ile geçtiğimiz hafta bir görüşme yapıldı. Gerçekleştirilen görüşmede; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyulması konusunda hassasiyetlerimiz iletildi. Bugün kendileri ile öğleden sonra yeniden bir araya gelinilecek. Taleplerimizin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umuyor; olumlu gelişmelerin olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.