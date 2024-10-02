GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri İnsansız kara aracı "BARKAN 2", TEKNOFEST Adana'daki yerini aldı

İnsansız kara aracı "BARKAN 2", TEKNOFEST Adana'daki yerini aldı

Adana'da başlayan TEKNOFEST etkinliğinde insansız kara aracı "BARKAN 2" kendisine ayrılan standa yerini aldı.

02.10.2024 - 14:27 | | AA
ABONE OL

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, Adana Havalimanı'nda kapılarını açtı. HAVELSAN tarafından yürütülen "dijital birlik" konseptinin karadaki unsurlarından biri olarak geliştirilen insansız otonom kara aracı "BARKAN 2", Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı standında sergileniyor.

GÜNCEL HABERLER

Ordu'da 1 kilo balın arıcıya maliyeti 128 TL: 250 liradan ucuz olan ürünler bal diye satın alınmamalı

Ordu'da 1 kilo balın arıcıya maliyeti 128 TL: 250 liradan ucuz olan ürünler bal diye satın alınmamalı

Mehmet Şimşek: Dış ticaret açığı 43 milyar dolar azaldı

Mehmet Şimşek: Dış ticaret açığı 43 milyar dolar azaldı

Aliyev, Ermenistan'ın işlediği tüm suçlar nedeniyle özür dilemesini istedi

Aliyev, Ermenistan'ın işlediği tüm suçlar nedeniyle özür dilemesini istedi