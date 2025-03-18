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İnşaatı devam eden Buca Onat Tüneli nedeniyle bazı evlerde çatlaklar oluştu

18.03.2025 - 15:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

İnşaatı devam eden Buca Onat Tüneli nedeniyle bazı evlerde çatlaklar oluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Buca Onat Tüneli inşaatı nedeniyle bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu.

Yapım çalışmalarının sürdüğü tünel inşaatı nedeniyle Konak ilçesi Atamer Mahallesi'ndeki bazı evlerin duvarlarında meydana gelen çatlaklar ev sahiplerini tedirgin ediyor.

Muhtar Şenay Korkmaz, mahalle sakinlerinin tünel inşaatı nedeniyle korku içinde yaşadığını söyledi.

İnşaatı devam eden Buca Onat Tüneli nedeniyle bazı evlerde çatlaklar oluştu

Çok sayıda kişinin mağdur olduğunu dile getiren Korkmaz, "Belediye tebligat gönderiyor. Bazılarına para yardımı teklif edildi. Vatandaş verilen miktardan memnun değil. Belediye tarafından yer gösterilerek taşınmak istiyorlar. Evler her geçen gün çatırdıyor. Tünel inşaatından dolayı 60'a yakın ev zarar gördü. Vatandaşlar mahkeme yoluna gidecekler. Tespit davası açacaklar. Herkes korku içinde yaşıyor. Tünel binaların yapısını bozduğu için çok korkuyorlar." diye konuştu.

İnşaatı devam eden Buca Onat Tüneli nedeniyle bazı evlerde çatlaklar oluştu

Evi zarar gören 65 yaşındaki Sürmez Ejder ise biri yatağa bağımlı diğeri engelli olmak üzere 2 kardeşiyle yaşadığını söyledi.

Tünel inşaatı nedeniyle evinin duvarının zarar gördüğünü anlatan Ejder, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Yetkililer bir şey demiyor. Mühendisler geldi nakliye kağıdı verdi gitti. Burası böyle olacak, şöyle olacak, diye ama kesin bir bilgi alamıyoruz. O gelip fotoğraf çekiyor gidiyor. Bu akşam çok kötü salladı. Mahalle olarak dışarıya çıktık. 'Evinizi boşaltın' dediler, biz şimdi nereye gidelim." diye konuştu.

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İnşaatı devam eden Buca Onat Tüneli nedeniyle bazı evlerde çatlaklar oluştu

Hüseyin Aras ise duvar ve kirişlerinde oluşan çatlak nedeniyle yıllardır yaşadıkları evi terk etme kararı aldıklarını anlattı.

Duvarlardaki çatlakların 3 aydır artmaya başladığını vurgulayan Aras, "Buradan yetkililere sesleniyorum. Seçimde ev ev geziyorlar. Şikayetçi olduğumuz halde kimse gelip bir derdimizi sormuyor. Korkuyoruz, başka evlerde yatıyoruz. Gece 'güm güm' diye sallanıyor. Kolonlar patladı gitti. Karşımızdaki insanlar taşındı." şeklinde konuştu.

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