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İnna lillahi ve inna ileyhi raciun anlamı nedir, inna lillahi ve inna ileyhi raciun Arapça ne demek?

Hamas liderinin öldürülmesinin ardından yapılan sosyal medya paylaşımlarında İnna lillahi ve inna ileyhi raciun sözü de yer alıyor. Peki, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun anlamı nedir, inna lillahi ve inna ileyhi raciun Arapça ne demek?

31.07.2024 - 16:48 |
İnna lillahi ve inna ileyhi raciun anlamı nedir, inna lillahi ve inna ileyhi raciun Arapça ne demek?

"İnna lillahi ve inne ileyhi raciun" Arapça bir sözdür. Bu söz, Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nin 156. ayetinde geçmektedir. Müslümanlar başlarına bir musibet geldiğinde, bir ölüm haberi aldıklarında veya herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında bu sözü söylerler. Peki İnne lillahi ve inne ileyhi raciun ne demek? İşte İnne lillahi ve inne ileyhi raciun anlamı, Arapça yazılışı, Türkçe okunuşu…

İnne lillahi ve inne ileyhi raciun ne demek?

"İnna lillahi ve inne ileyhi raciun" sözünün anlamı:

Her şeyin Allah'a ait olduğunu ve O'ndan geldiğini kabul etmek.

Yaşanan her şeyin Allah'ın takdiri olduğunu ve buna sabretmek gerektiğini bilmek.

Bu dünyanın geçici olduğunu ve asıl dönüşün Allah'a olduğunu hatırlamak.

İnne lillahi ve inne ileyhi raciun okumanın faziletleri

Bu sözü söyleyen kişi Allah'a teslimiyet göstermiş olur.

Bu söz, musibetlere karşı sabretmeyi kolaylaştırır.

Bu söz, ölümün korkusunu azaltır.

 

 

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