Akın ediyorlar! İki yılın ardından rekor göründü

Turizmde pandemi öncesi normal bir yıl olan 2019’da pek çok milliyet grubunda yeni rekor sayılara ulaşılmıştı. 2019 yılında Türkiye’yi 5 milyon 27 bin Alman, 2 milyon 562 bin İngiliz turist ziyaret etmişti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş hali devam ederken, turizmde iki ülkenin eksikliği hissediliyor. Ukrayna’dan halihazırda uçuşlar olmazken, Rusya’dan gelişler ise oldukça kısıtlı. Bu sezon Türkiye turizminde Avrupa coğrafyasından her ülkenin yükseliş grafiğinde olduğu fark ediliyor.

Haftada 120 uçuş

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Batı Akdeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Özgen Uysal, Dalaman Havalimanı’nın hitap ettiği bölgede çok yoğun İngiliz turist olduğunu, Almanların talebinin de hissedilir olduğunu söyledi. Uysal, “İngiltere’den buraya haftada 120 uçak iniyor, bu maksimum oran. İngiliz ve Alman turist açısından 2019 rekorunu kıracağımızı görüyoruz” dedi. Uysal, Ukrayna’dan zaten uçuşların olmadığını, Rus turist sayısının ise çok az görüldüğünü belirtti.

2019’un % 20 üstünde

Almanya başta omak üzere, İsviçre, Avusturya, Hollanda ve Belçika’dan Türkiye’ye turist getiren Bentour Almanya Genel Müdürü Songül Göktaş Rosati, Alman turistlerin Türkiye ilgisinin çok yüksek olduğunu anlatırken, 2019’un yüzde 20 üzerinde bir turist sayısı getirmeyi öngördüklerini söyledi. Göktaş Rosati, “İki sene tatile gidememek insanlar için Türkiye özlemini güçlendirdi. Zaten Almanya’da kalitesi ve kapasitesiyle her zaman ilk üçte olan Türkiye, şu an İspanya ardından ikinci sırada. Biz 2019’da 150 bin civarı turist getirmiştik. Bu yıl 200 bini geçmek istiyoruz. Diğer pazarlarımızda da Türkiye ilgisini görüyoruz. Örneğin 2016’dan bu yana Türkiye’de tatil için çekinceleri olan Avusturya’dan artan oranda bir turizm hareketi var” diye konuştu.

Kaynak pazarlar yükseliyor

Türkiye’nin kaynak pazarları arasında İngiltere ve Almanya’nın geçen yıllarla karşılaştırıldığında yaptığı atağın dikkat çektiğini anlatan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Ukrayna ve Rusya’nın eksikliğinin hissedilmeye devam edeceğini söyledi. Sili, “Alanya’da özellikle Alman ve İskandinav turistlerinin ağırlığı olacak. Diğer bölgelerde İngiltere önde. Ukrayna’nın hiç olmaması, Rusya’nın çok düşük sayılarda gelişleri olması sorunlarımız ama diğer kaynak pazarların artışındaki farkı da görüyoruz” dedi.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise, “Avrupa ve Körfez’den gelen turistlerin ağırlığı var. İngiltere ve Almanya normal turizm yıllarına göre çok iyi gidiyor. Rusya’dan az da olsa gelişler var, 15 Haziran’dan sonra yeni uçaklar da gelecek” dedi.

Pasaport etkisi

Christian Tour’un Antalya’daki kendisine ait şirketi ITS Travel Services’in Genel Müdürü Şaban Atalar, savaşın etkisiyle yoğun Ukraynalı göçü alan Romanya ve Polonya’dan her şeye rağmen gelen turist sayısında artış olduğunu belirtiyor. Atalar, “Polonya’dan pasaportsuz turist kabulü bu ilgiyi tetikliyor. Romenler ise tatili ihtiyaç gördüklerinden yaşamlarının ilk sırasına tatili koyuyorlar ve seyahatten vazgeçmiyorlar” diye konuştu.