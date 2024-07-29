İnfial yaratmıştı! Bakan Yerlikaya duyurdu: Gereği yapıldı

Bağcılar 'da, yol verme nedeniyle trafikte tartıştığı sürücüyü darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Demirkapı Mahallesi'nde aracıyla seyreden O.K. (35), dün trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı başka bir sürücü tarafından darbedildi.

Kafasına aldığı darbeyle baygınlık geçiren sürücüye çevredekiler müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kullandığı aracın plaka bilgilerinden kimliğini belirleyen polis ekipleri, şüpheli E.C'yi (29) Beylikdüzü'ndeki iş yerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN PAYLAŞIM

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran video ile ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya Trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler ile ilgili gereği yapıldı dedi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın o paylaşımı;

GEREĞİ YAPILDI - 24

Sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından incelenmiştir.

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Olayın 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar’da meydana geldiği, saldırıya uğrayan şahsın O.K.; şüpheli şahsın ise E.C. olduğu tespit edilmiştir.

Şüpheli şahıs E.C. hakkında daha önce de çeşitli suçlarından işlem yapıldığı belirlenmiştir.

Şahıs, Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir.

⛔️HALKIMIZIN HUZURUNU BOZANLARI,

⛔️TRAFİKTE SALDIRGAN TAVIRLAR SERGİLEYENLERİ,

⛔️DÜĞÜN KONVOYU YA DA ASKER UĞURLAMA DİYEREK YOLLARI KAPATANLARI,

⛔️MASUM İNSANLARIN CANINA KAST EDENLERİ AFFETMEYECEĞİZ❗️

BUNLARI YAKALAYIP ADALETE TESLİM ETMEYE KARARLIYIZ.

GEREĞİ YAPILDI - 24



Sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şahısla ilgili görüntüler Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından incelenmiştir.



Olayın 27 Temmuz 2024 tarihinde Bağcılar’da meydana geldiği, saldırıya uğrayan şahsın O.K.;… pic.twitter.com/lePMUoZLTI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 29, 2024

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