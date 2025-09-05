İncir bahçelerinde gece gündüz nöbet: Jandarma alarmda
05.09.2025 - 15:55Güncellenme Tarihi:
Aydın’da incir hasadı döneminde artış gösteren hırsızlıkları önlemek amacıyla jandarma ekipleri incir bahçelerinde gece gündüz demeden devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.
Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Germencik, Efeler, İncirliova ve Köşk ilçelerinde incir hırsızlığının önlenmesine yönelik JASAT, Asayiş, Trafik, Jandarma Komando Timleri destekli olarak devriye faaliyeti gerçekleştirdi.
1 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Faaliyette, 1 şüpheli şahıs suçüstü yakalanırken bir miktar incir ele geçirildi. Tarlalarda ve yol kontrol uygulamalarında araçların kontrolü ve şahısların sorgusu yapılırken, tarla sahipleri ve çalışanlarına yönelik hırsızlık konularında bilgilendirme yapıldı.