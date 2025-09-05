İncir bahçelerinde gece gündüz nöbet: Jandarma alarmda

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Germencik, Efeler, İncirliova ve Köşk ilçelerinde incir hırsızlığının önlenmesine yönelik JASAT, Asayiş, Trafik, Jandarma Komando Timleri destekli olarak devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

1 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Faaliyette, 1 şüpheli şahıs suçüstü yakalanırken bir miktar incir ele geçirildi. Tarlalarda ve yol kontrol uygulamalarında araçların kontrolü ve şahısların sorgusu yapılırken, tarla sahipleri ve çalışanlarına yönelik hırsızlık konularında bilgilendirme yapıldı.