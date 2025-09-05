GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Gündemİncir bahçelerinde gece gündüz nöbet: Jandarma alarmda
HaberlerGündem Haberleri İncir bahçelerinde gece gündüz nöbet: Jandarma alarmda

İncir bahçelerinde gece gündüz nöbet: Jandarma alarmda

05.09.2025 - 15:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İncir bahçelerinde gece gündüz nöbet: Jandarma alarmda

Aydın’da incir hasadı döneminde artış gösteren hırsızlıkları önlemek amacıyla jandarma ekipleri incir bahçelerinde gece gündüz demeden devriye faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Germencik, Efeler, İncirliova ve Köşk ilçelerinde incir hırsızlığının önlenmesine yönelik JASAT, Asayiş, Trafik, Jandarma Komando Timleri destekli olarak devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

1 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Faaliyette, 1 şüpheli şahıs suçüstü yakalanırken bir miktar incir ele geçirildi. Tarlalarda ve yol kontrol uygulamalarında araçların kontrolü ve şahısların sorgusu yapılırken, tarla sahipleri ve çalışanlarına yönelik hırsızlık konularında bilgilendirme yapıldı.

Güncel Haberler

Muğla'da genç astroloğun şüpheli ölümü! Kötü koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı
#Gündem

Muğla'da genç astroloğun şüpheli ölümü! Kötü koku ihbarı korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Kırşehir'de kışın satışlar düşünce bu yöntemi buldular! Yeni gelir kapısı buldular
#Gündem

Kırşehir'de kışın satışlar düşünce bu yöntemi buldular! Yeni gelir kapısı buldular

İncir bahçelerinde gece gündüz nöbet: Jandarma alarmda
#Gündem

İncir bahçelerinde gece gündüz nöbet: Jandarma alarmda