İnce-Kılıçdaroğlu görüşmesi yılan hikayesine döndü! Son açıklama: İş işten geçmişti

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce görüşmesinin yankıları sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye 'teklif' yapıldığını söylerken; Eski Bakan, CHP'li Fikri Sağlar da, İnce ile görüşmeyi bizzat yaptığını açıkladı. Muharrem İnce'den iki isme de yanıt geldi.

KILIÇDAROĞLU: TEKLİF YAPILDI

Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile süren görüşmelere ilişkin konuştu. "Sayın İnce'yi ziyaret ettiğimiz toplantıda değil ama teklif yapıldı." diyen Kılıçdaroğlu, "Ayrıntıya girmek istemem. İşin özeti; teklif yapıldı." dedi.

"BU SAATTEN SONRA NEYİ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ"

Kılıçdaroğlu, "Bana göre üzerimize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak istemem. Bana göre bize düşeni yaptık. Karşı tarafı suçlamak gibi hakkım yok benim. Ben Muharrem Bey'e böyle haksızlık yapmak istemem. Sonuçta beraber çalıştık. Cumhurbaşkanı adayımızdı, grup başkan vekilimizdi. Haksız bir eleştiri yapmak istemem. Ben Muharrem Bey'in düşüncelerine saygı göstermek zorundayım. 'Niçin böyle düşünüyorsunuz' diye suçlamam asla doğru değil. Büyük ihtimalle 4 adayla gidilecek, bu saatten sonra neyi değiştireceksiniz?" ifadelerini kullandı.

İNCE: MESELENİN YAKININDAN BİLE GEÇİLMEDİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'teklif' sözlerine yanıt geldi. İnce, "Her platformda siyasette ittifakların olabileceğini ama bu ittifakların menfaatler etrafında değil ilkeler etrafında olabileceğini söyledim. İlke ittifakı kurabileceğimiz partiler arasında da CHP ve İyi Parti olabileceğini ifade ettim. Katıldığım bir TV programında dostlar aracılığı ile bir görüşme yapıldığını ilk kez ben açıkladım. Bu dolaylı görüşmelerde ilkesel bir ittifak yapılabileceği muhataplara iletilmişse de partimizi ziyaretleri öncesinde bir geri dönüş olmamıştır. Bütün kamuoyu gibi bizde de (her ne kadar ziyaret adayların kesinleşmesine 24 saat öncesine bırakılmışsa da) partimizi ziyaretlerinde birinci ağızdan bir görüşme olur beklentisi oluşmuşken meselenin yakınından bile geçilmemiştir." dedi.

"KILIÇDAROĞLU'NU YANILTMIŞ OLABİLİRLER"

"Daha sonra kamuoyunda bu konu ile ilgili tepkileri bastırmak için olsa gerek adayların kesinleşmesinden sonra hatırlı dostları araya sokarak bazı teklifler yapılıyormuş gibi yapılmıştır." diyen İnce, "Benim ilk günden beri duruşum net ve açıktır: kişisel ikbal, makam, koltuk derdinde değilim. Öyle olsaydı zaten CHP’deki konforumdan vazgeçmezdim. Benim derdim memlekettir. Bu memleketi düze çıkarmak için yola çıktığımız bana inanmış, bu yola gönül vermiş insanları yolda bırakacak herhangi bir adım atmam. Gerçekten istenilseydi ilkeler üzerinden bir ittifak kurulabilirdi. Gerçekten istenilseydi bu girişimler adayların kesinleşmesinden sonra değil, çok öncesinde yapılabilirdi. Kemal Bey’e yeterli ve doğru bilgiler verilmemiş de olabilir. Memleket Partisi'nin oy oranları ile ilgili belki kamuoyu gibi onu da yanıltmış olabilirler. O yüzden ben de onu suçlamak istemem. Bu meselenin uzatılmasını da doğru bulmuyorum. Bizi itham eden bir açıklama yapılmadığı sürece, bu konu ile ilgili son açıklamamdır. Ortak hedefimiz olan bu iktidarın gönderilmesi konusuna odaklanalım." şeklinde konuştu.

FİKRİ SAĞLAR: İNCE İLE GÖRÜŞTÜM

Kılıçdaroğlu ve İnce'nin açıklamalarının ardından Eski bakan, CHP'li Fikri Sağlar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde Muharrem İnce ile görüştüğünü açıkladı. Sağlar, İnce'nin "adaylıktan çekilmesinin mümkün olmadığını" aktardı.

Fikri Sağlar, "Sn. Kılıçdaroğlu'nun bilgisi ve oluruyla 3 Nisan'da Sn. İnce ile Memleket Partisi genel merkezinde bir uzlaşma görüşmesi gerçekleştirdim. Yapılan görüşmede Sn. İnce, partililerine ve kendisine Cumhurbaşkanlığı adaylığı için imza veren 113 bin destekçisine saygısı nedeniyle, seçime partisiyle gireceğini ve adaylıktan çekilmesinin mümkün olamayacağını bildirmiştir. Uzlaşının çıkmadığı bu durum Sn. Kılıçdaroğlu’nun bilgisine de sunulmuştur. Millet İttifakı'nın adayı ve 13. Cumhurbaşkanı olacak Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'na uzlaşmacı tutumu ve Sn. Muharrem İnce’nin gösterdiği nezaket için her iki genel başkana teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

İNCE'DEN FİKRİ SAĞLAR'A YANIT: İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ

Muharrem İnce'den Fikri Sağlar'ın sözlerine de yanıt geldi. İnce, "Sayın Fikri Sağlar ziyaretime geldiğinde kesin aday listesi Resmi Gazete’de yayınlanmış, kura çekilmişti, iş işten geçmişti. Sayın Engin Altay bir açıklama yapacaksa kendisine 2018 seçim gecesi ile ilgili bana atılan iftiralar konusunda açıklama yapmasını tavsiye ediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmede ise deprem bölgesi, seçim güvenliği ve troller dışında bir konu görüşmedik." dedi.

"İKİ KEZ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Altay, "Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır." ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN TUTUMU TABANA DÖNÜK"

CNN Türk yayınında konuşan kamuoyu araştırmacı İhsan Aktaş, İnce-Kılıçdaroğlu görüşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İhsan Aktaş'ın açıklamaları şöyle:

“Kamuoyunun bilmesi gereken bir şey var. Sağ partilerde ihtilaflar 10 yıllara dayanmaz. CHP içerisinde grupların tartışmalarının geriye dönük 10 yıl hikayeleri vardır. Muharrem İnce’nin durumuna bakacak olursanız Cumhurbaşkanı adayı olmuş, genel başkanlığa aday olmuş yarışmış, daha sonra CHP tarafından yapılan ince taktiklerle neredeyse partide etkinliği sıfıra yaklaştırılmış. Parti kurduğu zaman oyu yüzde 1’di. İnsanlar bu geçmişi unutmuyorlar, sağ parti ya da Saadet Partisi veya Deva Partisi’ne baktığınızda iki partinin ömrü 1.5 yıllık. Muharrem İnce ile CHP’nin mücadelesi uzun yıllara dayanıyor. Bu tür iç sancılar kolay geçmiyor.

Muharrem İnce gel bizim lehimize çekil dedikleri gün geriye büyük bir hafıza var Muharrem İnce ona bakıyor. Partilerden ayrılanlar ilk birkaç yıl eleştirilerini ayrıldıkları partiye yapıyorlar. CHP'nin tutumu tabana dönüktür. Altılı Masa’nın iddiaları var. Türkiye’yi normalleştireceğiz. Fakat üç tane sosyal deney yaşadık. 1 Meral Hanım masadan kalktı yemediği küfür kalmadı, ikincisi Yılmaz Özdil CHP gidişatının aleyhine yazı yazdı. Neredeyse mahalleden kovuldu.

AĞIR BİR DİL SORUNU

Muharrem İnce sadece partisini kurmuş oy almak istiyor. Aynı ötekileştirme ona da yapılıyor. Kendi mahallesini ötekileştiren siyaset yarın bana nasıl demokrasi vaaz edecek. Ben bu konuyu kamuoyunun gündemine getirmek istiyorum. Kendi mahallenize bu kadar ötekileştirme yaptıktan sonra sokaktaki vatandaşlara nasıl erdemli olarak demokrasi vaat edeceksiniz? Doğrusu bence masanın bir sürü sorununun yanında en ağır sorununun dil olduğunu düşünüyorum.