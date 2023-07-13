IMEI kayıt ücretleri artınca yoğunluğa neden oldu! Şikayetler bir haftada 93 kat arttı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla yurt dışından yolcuların beraberinde getirdikleri telefonlarda IMEI kayıt ücretinin 20 bin liraya çıkarılacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. 6 bin 91 liradan kayıtlarını yaptırmak isteyen telefon sahipleri, sınır kapılarında ve ödemelerde yoğunluk yaşadı. Kullanıcıların bir bölümü ücretlerini ödemelerine rağmen ‘IMEI kayıt bilgisi bulunamamaktadır’ hatası aldıklarını belirtti. Bu durum Şikayetvar verilerine de yansıdı.

Platform tarafından yapılan açıklamaya göre, konuyla ilgili özerk kamu kurumunda şikayetler bir önceki haftayla kıyaslığında 93 kat arttı. GSM operatörlerinde bu artış yüzde 51, cep telefonu markalarında ise yüzde 23 olarak kaydedildi. Kullanıcıların dile getirdiği sorunun yüzde 35’i platform üzerinden giderildi.