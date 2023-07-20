İmamoğlu'nun toplantısına Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Etik olarak rahatsız edici

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde başlayan değişim tartışmalarının sürdüğü CHP’de önceki gece “safları ve hedefleri” netleştiren bir gelişme yaşandı. İmamoğlu’nun aralarında Özgür Özel, Tekin Bingöl, Engin Altay, Gükhan Günaydın, Bülent Tezcan, Onursal Adıgüzel gibi partinin PM’sinde ve grup yönetiminde bulunan isimlerle zoom üzerinden gerçekleştirdiği online toplantının yaklaşık 15 dakikalık bölümü, kamerası kapalı şekilde oturuma katılan bir kişi tarafından gizlice kaydedilerek YouTube’da açılan “Değişim Gerçeği” isimli hesaptan yayımlandı. Konuyla ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında açıklama yaptı.

Habertürk canlı yayınına katılan Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sabahleyin cep telefonuma gelen mesajla gördüm. Doğrusunu isterseniz tamamını seyretmedim. Gerek duymadım. Sadece beni değil partiyi ilgilendiren konu. Sonuçta partiye uzun yıllar emek veren arkadaşların yaptıkları bir toplantı olarak düşünebiliriz. Etik olarak rahatsız edici bazı uygulamalar var. Parti içi konuları televizyonlarda konuşmayı doğru bulmam. Parti içinde bir kişi genel başkanlığa aday ise gelir başımın üstünde yeri vardır. Kendisini destekleyen arkadaşlarıyla hareket edebilir. Bu bizim geleneğimizde var. Herkes AK Parti'yi gördüğü için orası gibi zannediyorlar biz öyle değiliz. Bu AK Parti'de olsa suç. Adamı linç bile edebilirler. İhraç bile edebilirler. Çünkü orada demokrasi yok. Biz demokrasiyi içselleştirebilen bir partiyiz. Parti meclisi üyeleri genel başkanı eleştirebilirler. Bizim partide hiç kimse eleştirilmez diye bir kural yok. Sağlıklı bir eleştiri siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu şey. O çerçevede eleştirilere bakarım. Eleştirilerin haklı yönü de olabilir, haksız yönü de olabilir. Konuyu disiplin kuruluna sevketmeyi düşünmüyorum. Ekrem İmamoğlu Bey'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına yeniden aday olmasını isterim.

"Bu toplantıyı normal buluyor musunuz?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren Kılıçdaroğlu "Ben normal bulmam da başkası normal bulabilir." dedi.

CNN Türk canlı yayınında toplantı değerlendirirken Akademisyen Doç. Dr. Ali Murat Kırık dün yaptığı açıklamada, " Burada şu anda iki husus var. 9 kişi toplantının katılımcı sayısını biliyor. Tek tekte katılımcıları onaylabilirsiniz, toplu halde de onaylayabilirsiniz. Burada katılımcıyı bilerek onaylıyor ya da toplu halde gösterdiği için bakıyor ki sayı 9, hepsini onaylıyor. Dolayısıyla bu onay her şekilde Ekrem İmamoğlu'nun." ifadelerini kullanmıştı.